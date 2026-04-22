Акимат Астаны опроверг информацию о графике перекрытия улиц

Акимат столицы отреагировал на информацию и опроверг ее.
«Распространяемая в мессенджерах и социальных сетях информация о якобы детализированном графике перекрытий улиц в городе Астане в период
Сообщение с разбивкой по датам, времени и улицам не является официальным и не соответствует действительности, подчеркнули власти Астаны.
«Просим граждан доверять исключительно официальным источникам информации, а также воздерживаться от распространения непроверенных сообщений», — говорится в сообщении.
В эти дни в столице Казахстана проходит ряд крупных мероприятий. Накануне в Астану прилетели лидеры Таджикистана, Грузии, Армении, Кыргызстана, Монголии и Туркменистана.
22 апреля в Астане соберется Совет учредителей Международного фонда спасения Арала.
