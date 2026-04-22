Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Акимат Астаны опроверг информацию о графике перекрытия улиц

АСТАНА, 22 апр — Sputnik. В социальных сетях распространилась новость о том, что в Астане составили детальный график перекрытия улиц в дни проведения масштабных мероприятий с участием глав государств Центральной Азии.

Источник: Sputnik.kz

Акимат столицы отреагировал на информацию и опроверг ее.

«Распространяемая в мессенджерах и социальных сетях информация о якобы детализированном графике перекрытий улиц в городе Астане в период 22—24 апреля не соответствует действительности. Обращаем внимание, что указанный текст с конкретными временными интервалами и перечнем улиц является недостоверным» — заявили в акимате.

Сообщение с разбивкой по датам, времени и улицам не является официальным и не соответствует действительности, подчеркнули власти Астаны.

«Просим граждан доверять исключительно официальным источникам информации, а также воздерживаться от распространения непроверенных сообщений», — говорится в сообщении.

В эти дни в столице Казахстана проходит ряд крупных мероприятий. Накануне в Астану прилетели лидеры Таджикистана, Грузии, Армении, Кыргызстана, Монголии и Туркменистана.

22 апреля в Астане соберется Совет учредителей Международного фонда спасения Арала.

Также 22—24 апреля столица принимает Региональный экологический саммит #RES2026. Мероприятие пройдет под эгидой ООН и по инициативе Токаева.

