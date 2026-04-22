ТАСС: ВС РФ приближаются к Дружковке с флангов

ДОНЕЦК, 22 апреля. /ТАСС/. Российские войска приближаются к Дружковке Донецкой Народной Республики с западной и восточной сторон, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
«С флангов в направлении Дружковки идет продвижение войск РФ. На сегодня наши штурмовые группы довольно близко приблизились к городу с запада и востока», — сказал собеседник агентства.
В силовых структурах уточнили, что на некоторых участках расстояние от крайних российских позиций до города не превышает нескольких километров.