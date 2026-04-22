Россия завершит специальную военную операцию после выполнения поставленных задач. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
По его словам, ключевым условием остается достижение целей, определенных верховным главнокомандующим. Решение о завершении операции будет приниматься исходя из интересов страны и текущей обстановки.
Колесник подчеркнул, что приоритетом является сохранение людей при выполнении поставленных задач. Он также заявил, что исход операции не вызывает сомнений.
Среди факторов, способных осложнить ситуацию, депутат назвал возможное выделение Евросоюзом кредита Украине в размере 90 миллиардов евро.
Он также отметил, что обсуждение параметров завершения конфликта на данном этапе преждевременно. По его оценке, переговорный процесс может быть связан с участием посредников, в том числе Соединенных Штатов.
