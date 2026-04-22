Юрий Слюсарь: «Важнейшая задача — оказать ветеранам персональную поддержку, окружить их вниманием и заботой»

Оказать индивидуальную поддержку каждому ветерану, окружить его вниманием и заботой — такую задачу губернатор Юрий Слюсарь поставил на заседании оргкомитета Победы 21 апреля. Обсуждалась подготовка мероприятий к 81-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Сегодня на Дону проживает свыше 5 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, из них 92 фронтовика. Им предоставлены все виды федеральной, а также дополнительной областной поддержки. Региональную выплату к 9 Мая получат все фронтовики.
По данным минтруда, практическую помощь по благоустройству домов уже получили почти 1,5 тысячи ветеранов. Обследованы социально-бытовые условия более 4 тысяч ветеранов.
Кроме того, ветераны также обеспечены социальным обслуживанием. В 48 муниципалитетах функционируют мобильные бригады для оказания всесторонней помощи ветеранам и членам их семей, в составе этих бригад — специалисты профильных служб. Организовано дополнительное медицинское обследование.
Губернатор подчеркнул, что, помимо выплат, каждому ветерану особенно важно внимание. Юрий Слюсарь поручил главам территорий индивидуально подойти к проблемам и заботам каждого ветерана.
«Предстоящая дата — одна из самых торжественных и значимых. Ветеранов, к сожалению, осталось не так много. Особое внимание, особое значение приобретает та работа, которую вы организуете, чтобы дойти до каждого ветерана. Отнеситесь неформально, окажите персональную поддержку, окружите их вниманием и заботой», — сказал Юрий Слюсарь.
В донских городах и районах с 4 по 9 мая запланировано более 1,5 тысячи концертных и театральных постановок, музейных экспозиций, книжных выставок, литературных вечеров и других интересных событий. Более тысячи мероприятий пройдут в онлайн-формате на сайтах учреждений, портале Культура.РФ, на площадках мессенджеров.
В муниципалитетах пройдут концерты, чествования ветеранов, выступления «фронтовых бригад», в том числе во дворах домов. Для удалённых населённых пунктов будут работать автоклубы.
Акция «Бессмертный полк» в этом году состоится в другом формате. В частности — фотографии фронтовиков разместят на автомобилях, на своих домах, в социальных сетях. Портреты героев появятся на военной технике наших бойцов на передовой.
На заседании оргкомитета также обсуждались вопросы обеспечения общественного порядка и безопасности.
