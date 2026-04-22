Боец Гиз: дроны «Севера» уничтожили станцию РЭБ «Дамба» ВСУ в Сумской области

КУРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Станция радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Украины «Дамба» уничтожена в Сумской области. Об этом ТАСС сообщил оператор FPV-дрона группировки войск «Север» с позывным Гиз.
«Станцию РЭБ выявили благодаря работе подразделений воздушной разведки в Сумской области. С пункта управления координаты оперативно были переданы нашему расчету. Направили в указанную точку FPV-дрон с осколочно-фугасной частью и уничтожили цель», — рассказал он.
Гиз добавил, что уничтожение подобных станций РЭБ позволяет существенно расширять возможности работы российских БПЛА различных типов на участке фронта в Сумской области.