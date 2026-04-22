Боец Гиз: дроны «Севера» уничтожили станцию РЭБ «Дамба» ВСУ в Сумской области

Оператор беспилотника группировки отметил, что уничтожение подобных станций позволяет существенно расширять возможности работы российских БПЛА.

КУРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Станция радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Украины «Дамба» уничтожена в Сумской области. Об этом ТАСС сообщил оператор FPV-дрона группировки войск «Север» с позывным Гиз.

«Станцию РЭБ выявили благодаря работе подразделений воздушной разведки в Сумской области. С пункта управления координаты оперативно были переданы нашему расчету. Направили в указанную точку FPV-дрон с осколочно-фугасной частью и уничтожили цель», — рассказал он.

Гиз добавил, что уничтожение подобных станций РЭБ позволяет существенно расширять возможности работы российских БПЛА различных типов на участке фронта в Сумской области.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
