МИД: отказ ЕС от энергоносителей из России усугубит его проблемы в энергетике

По его словам, основной вызов для европейских стран на данном этапе представляют рост мировых цен на энергоресурсы и связанные с этим экономические издержки.
Грушко напомнил, что рост цен на газ в Европе составил 70%, на нефть − 60%, в связи с чем дополнительные расходы ЕС на закупку ископаемого топлива составили €14 млрд.
«При текущем уровне цен восполнение объёмов “голубого топлива” накануне очередного отопительного сезона может создать серьёзную нагрузку на бюджет стран ЕС», — отметил дипломат.
Кроме того, Грушко обратил внимание и на рынок дизельного и авиатоплива, уточнив, что после эскалации ближневосточного конфликта стоимость дизеля и авиационного керосина в Европе выросла более чем в два раза.
Ранее сообщалось, что цены на заправках ЕС показали рекордный рост с 2022 года.
Также поступала информация, что биржевые цены на газ в Европе превысили $500 за одну тысячу кубометров.