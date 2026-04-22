Журналист из Малайзии Эдвард считает, что «Ланцет» изменит облик войны XXI века

КУАЛА-ЛУМПУР, 22 апреля. /ТАСС/. Российский барражирующий боеприпас «Ланцет» является выдающимся оружием и способен изменить облик войны XXI века. Об этом ТАСС заявил журналист из Малайзии Джонатан Эдвард на полях международной выставки вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA) в Куала-Лумпуре (Малайзия).
«В последние годы многие виды оружия называют революционными, но барражирующий боеприпас “Ланцет” — один из самых выдающихся. На мой взгляд, “Ланцет” — это единственный продукт, определяющий новое поколение российского оружия, поскольку он наглядно демонстрирует, что, несмотря на санкции и давление, Россия смогла разработать и миниатюризировать столь эффективную систему, которая, вероятно, изменит облик войны XXI века так же, как это сделали автоматы Калашникова в годы холодной войны», — сказал Эдвард.
Журналист подчеркнул, что изделие показывает высочайшую эффективность в ходе боевых действий. «По сути, это умная летающая бомба компактных размеров, доказавшая свою высокую эффективность против широкого спектра целей — от бронетехники до крайне ценных радиолокационных и артиллерийских систем. Компактные размеры “Ланцета” позволяют задействовать минимальное количество личного состава, а сам боеприпас и операторов трудно обнаружить, поскольку они могут использовать данное изделие на расстоянии десятков километров», — отметил Эдвард.
Разведывательно-ударный комплекс «Ланцет-Э» производства компании ZALA представлен в рамках объединенной российской экспозиции «Рособоронэкспорта» (входит в Ростех) на DSA. Выставка продлится с 20 по 23 апреля.