Марочко: Запад испытывает на Сумщине и Харьковщине ударные дроны с ИИ

Военный эксперт отметил, что противник использует новые БПЛА, которые ранее не встречались на линии боевого соприкосновения.

ЛУГАНСК, 22 апреля. /ТАСС/. Страны ЕС поставили в ВСУ новые ударные беспилотники с ИИ, их украинские солдаты запускают в Сумской и Харьковской областях. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Ранее эксперт в сфере беспилотных систем и РЭБ, официальный представитель АО «НПП» Игорь Потапов сообщал ТАСС, что ВСУ применяют дроны с искусственным интеллектом, поставляемые из стран Европы и производящиеся на Украине, в том числе по гражданским машинам в регионах России. По словам Марочко, на линии фронта в Сумской и Харьковской областях украинские солдаты запускают новые ударные БПЛА, которые ранее не встречались на линии боевого соприкосновения.

«При исследовании компонентов сбитых ударных дронов установлено, что основные комплектующие произведены в странах ЕС, а электронная начинка предполагает использование ИИ. С большой долей вероятности можно говорить об испытании в зоне СВО перспективных западных разработок с последующим производством более успешных моделей», — сказал эксперт.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
