Доброволец Берич: офицеры НАТО говорят студентам о правильности бомбежек Сербии

Доброволец ВС РФ добавил, что Великобритания продвигает в республике нарративы о том, что якобы Россия является государством-террористом.

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Офицеры НАТО рассказывают студентам в университетах Сербии, что натовские бомбежки Сербии несли пользу их стране. Об этом заявил ТАСС сербский снайпер, доброволец ВС РФ, участник боевых действий в Донбассе Деян Берич.

«В сербские вузы приезжали офицеры НАТО и прямо в вузах рассказывали молодым людьми, что Россия преступница. Что это все правильно, что НАТО бомбило Сербию, что обедненный уран не такой плохой, как говорят в Сербии. Но молодые люди не поверили в это. Они мне пишут, говорят, что делать: “Вот я хочу там зайти на трибуну и ему дать по голове”. Я говорю, да ты ничего не сделаешь, если ты один. И потом я записывал ролик и сказал, вот к вам приедут такие офицеры НАТО, а вы полностью просто поднимитесь, закидайте там яйцами, помидорами», — сказал Берич.

Он добавил, что Великобритания продвигает в Сербии нарративы о том, что Россия якобы государство-террорист, а коммунистическая идеология хуже фашизма. Берич пояснил, что в Сербии Россия до сих пор воспринимается как символ коммунизма.

