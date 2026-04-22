Доброволец Берич: офицеры НАТО говорят студентам о правильности бомбежек Сербии

«В сербские вузы приезжали офицеры НАТО и прямо в вузах рассказывали молодым людьми, что Россия преступница. Что это все правильно, что НАТО бомбило Сербию, что обедненный уран не такой плохой, как говорят в Сербии. Но молодые люди не поверили в это. Они мне пишут, говорят, что делать: “Вот я хочу там зайти на трибуну и ему дать по голове”. Я говорю, да ты ничего не сделаешь, если ты один. И потом я записывал ролик и сказал, вот к вам приедут такие офицеры НАТО, а вы полностью просто поднимитесь, закидайте там яйцами, помидорами», — сказал Берич.