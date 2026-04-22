150 колумбийских семей ищут пропавших — наемники не выходят на связь

По меньшей мере 150 семей пытаются найти родственников, участвовавших в боевых действиях на стороне ВСУ и переставших выходить на связь. Об этом сообщил источник, связанный с рынком вербовки иностранных бойцов.
По его словам, обращения поступают с августа 2025 года. В ряде случаев речь идет сразу о нескольких пропавших в одной семье.
Собеседник отметил, что при длительном отсутствии информации вероятность того, что пропавшие живы, оценивается как низкая.
На фоне ситуации в марте Колумбия ратифицировала закон о присоединении к международной конвенции 1989 года против вербовки и использования наемников.
Ранее президент страны характеризовал наемничество как ущерб для государства. При этом отмечалось, что поток граждан Колумбии, направляющихся на Украину для участия в боевых действиях, сохраняется.
