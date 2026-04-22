Посол РФ в Италии в недоумении от вызова в МИД из-за слов Соловьева о Мелони

РИМ, 22 апреля. /ТАСС/. Посол РФ в Италии Алексей Парамонов выразил недоумение по поводу вызова в МИД после высказываний журналиста Владимира Соловьева о премьер-министре Джордже Мелони. Он усмотрел действия антироссийски настроенных сил в попытке раздуть дипломатический скандал из авторского комментария.
Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни заявил о вызове дипломата «для выражения официального протеста в связи с оскорбительными заявлениями телеведущего».
«В очередной раз итальянские дипломаты “попали в штангу” с моим вызовом в МИД Италии для предъявления претензий в связи с якобы нападками из Москвы на председателя Совета министров Италии Джорджу Мелони. Вряд ли можно отнести к общепринятым в дипломатической практике нынешний повод для вызова в МИД — слова известного российского журналиста, пусть даже очень талантливого и популярного в народе, прозвучавшие на его собственном частном онлайн-канале. Ни одному здравомыслящему человеку никогда в голову не пришло бы воспринимать сугубо личные эмоциональные частные оценки кого бы то ни было как официальное заявление правительства того или иного государства», — говорится в комментарии посла, размещенном на официальных страницах в соцсетях. Он также напомнил, что за все время нахождения Мелони у власти никто из российского руководства не высказывал уничижительных суждений ни в ее адрес, ни в адрес Италии. «В отличие от некоторых членов итальянского руководства, допускающих время от времени крайне недружественные комментарии и сравнения как в адрес российского руководства, так и Российской Федерации в целом», — отметил дипломат.
Россия, подчеркнул он, никогда не использовала заявления итальянских шоуменов, блогеров, журналистов в адрес страны и ее руководства в качестве повода для дипломатических демаршей либо очернительных антиитальянских кампаний. По мнению посла, попытка приписывать российским руководству и народу лексику, использованную в сугубо авторском комментарии, и раздуть из этого случая международный и политический скандал «является следствием работы антироссийских сил внутри итальянского глубинного государства, связанных с Украиной».
«Очевидна попытка поссорить народы России и Италии, ослабить наши дипломатические контакты, нанести дополнительный имиджевый ущерб России, возможно, чтобы отыграться за собственные внешнеполитические провалы, в т. ч. за последний малоуспешный визит Зеленского в Рим», — указал Парамонов. Он также усматривает в этом попытку остановить расширение фронта итальянцев, выступающих за скорейшую нормализацию двусторонних отношений и восстановление полноценного экономического и культурного сотрудничества между Россией и Италией.