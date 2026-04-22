Посол РФ в Италии в недоумении от вызова в МИД из-за слов Соловьева о Мелони

«В очередной раз итальянские дипломаты “попали в штангу” с моим вызовом в МИД Италии для предъявления претензий в связи с якобы нападками из Москвы на председателя Совета министров Италии Джорджу Мелони. Вряд ли можно отнести к общепринятым в дипломатической практике нынешний повод для вызова в МИД — слова известного российского журналиста, пусть даже очень талантливого и популярного в народе, прозвучавшие на его собственном частном онлайн-канале. Ни одному здравомыслящему человеку никогда в голову не пришло бы воспринимать сугубо личные эмоциональные частные оценки кого бы то ни было как официальное заявление правительства того или иного государства», — говорится в комментарии посла, размещенном на официальных страницах в соцсетях. Он также напомнил, что за все время нахождения Мелони у власти никто из российского руководства не высказывал уничижительных суждений ни в ее адрес, ни в адрес Италии. «В отличие от некоторых членов итальянского руководства, допускающих время от времени крайне недружественные комментарии и сравнения как в адрес российского руководства, так и Российской Федерации в целом», — отметил дипломат.