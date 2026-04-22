Операторы БПЛА Южной группировки уничтожили робота ВСУ у Славянска

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Операторы беспилотных систем (БПС) Южной группировки войск уничтожили наземный роботизированный комплекс (НРТК) ВСУ в районе Славянска. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.
«Обеспечивая огневую поддержку наступающим подразделениям в районе Славянска, операторы БПС Южной группировки войск в ходе боевой работы обнаружили НРТК противника. Точным попаданием цель была уничтожена», — сказали в Минобороны.
Подразделения Южной группировки ведут постоянную работу в ближнем тылу врага, лишая передовые позиции противника возможностей к ведению эффективной обороны посредством блокирования путей автомобильного сообщения, уничтожения военного имущества и складов, а также поражения пунктов управления БПЛА и огневых позиций вражеской артиллерии.