Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Операторы БПЛА Южной группировки уничтожили робота ВСУ у Славянска

Цель поразили точным попаданием, сообщили в Минобороны.

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Операторы беспилотных систем (БПС) Южной группировки войск уничтожили наземный роботизированный комплекс (НРТК) ВСУ в районе Славянска. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

«Обеспечивая огневую поддержку наступающим подразделениям в районе Славянска, операторы БПС Южной группировки войск в ходе боевой работы обнаружили НРТК противника. Точным попаданием цель была уничтожена», — сказали в Минобороны.

Подразделения Южной группировки ведут постоянную работу в ближнем тылу врага, лишая передовые позиции противника возможностей к ведению эффективной обороны посредством блокирования путей автомобильного сообщения, уничтожения военного имущества и складов, а также поражения пунктов управления БПЛА и огневых позиций вражеской артиллерии.

