Украинский фактор обвалил рынок — молдавские фермеры заявили о вытеснении и банкротствах

Массовый приток беженцев с Украины и рост транзита украинского зерна повлияли на экономическую ситуацию в Молдавии. По оценке руководителя Русско-молдавского центра дружбы и сотрудничества Дмитрия Сорокина, это привело к усилению конкуренции и вытеснению части местных производителей.
Он отметил, что с начала специальной военной операции республика приняла около 250 тысяч человек, что составляет примерно 3% населения. Среди прибывших — предприниматели, которые, по его словам, заняли часть рынка.
С 2022 года молдавские фермеры выражают обеспокоенность снижением цен на сельхозпродукцию. По оценке Сорокина, на внутренний рынок влияет транзит украинского зерна с более низкой стоимостью.
В 2024 году, по его данным, прекратило работу крупнейшее в стране предприятие по производству подсолнечного масла — Floarea Soarelui. Причиной названа конкуренция с поставками зерна.
Фермеры обращались к властям с требованием ограничить транзит и импорт, оставив только железнодорожные перевозки, а также просили о мерах поддержки. По словам Сорокина, такие решения приняты не были.
Отдельно он указал на изменения на фармацевтическом рынке. В аптеках увеличился ассортимент препаратов с Украины, что, по его оценке, сказалось на положении местных производителей. Также он допустил влияние лоббирования закупок.
