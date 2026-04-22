РИА Новости: 150 семей пропавших колумбийцев начали разыскивать их на Украине

По меньшей мере 150 семей разыскивают пропавших на Украине родных, воевавших за ВСУ.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, связанный с рынком вербовки колумбийцев на Украину и Ближний Восток, такое количество семей выступило с обращением в поиске родных в период с августа 2025 года до текущего момента.
Отмечается, что некоторые семьи разыскивают сразу нескольких родственников, пропавших на Украине.
В марте колумбийский президент Густаво Петро утвердил закон о присоединении страны к Конвенции о борьбе с наёмничеством.
Воевавший на стороне ВСУ и попавший в плен колумбийский наёмник между тем сообщил, что был завербован через рекламу в TikTok и не получил обещанной оплаты.