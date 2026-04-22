«Рособоронэкспорт» готов разрабатывать БПЛА с партнерами из стран Азии

В «Рособоронэкспорте» подчеркнули, что очевидным конкурентным преимуществом предлагаемых на экспорт российских БПЛА является тот факт, что их техническое развитие осуществляется на основе значительного опыта практического применения. «Демонстрируемые в Куала-Лумпуре беспилотные комплексы полностью подходят под специфические климатические и природные условия Юго-Восточной Азии. На DSA 2026 также демонстрируются вкладные и сбрасываемые боевые части для БПЛА, которые могут применяться в том числе и в составе уже имеющихся у заказчиков комплексов. Они предназначены для различных целей, охватывающих широкий спектр сценариев применения БПЛА и барражирующих боеприпасов», — отметили в организации.