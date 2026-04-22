Спецслужбы Британии опасаются кибератак со стороны ста стран, пишут СМИ

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Разведка Великобритании считает, что примерно 100 стран, предположительно, приобрели технологии, которые могут быть способны взломать инфраструктуру, компании и частные сети королевства, сообщает европейское издание газеты Politico со ссылкой на британский Национальный центр кибербезопасности (NCSC).

«Разведка Великобритании установила, что более половины из числа стран мира, предположительно, приобрели технологии, которые могут быть способны взломать инфраструктуру, компании и частные сети Британии. Национальный центр кибербезопасности Британии, входящий в Центр правительственной связи, считает, что около 100 стран приобрели программное обеспечение для кибервторжений», — сообщает издание.

Согласно NCSC, в последние годы масштабы воздействия шпионского ПО, которое ранее применялось против журналистов и диссидентов, расширились, и теперь все чаще атакам подвергаются банкиры и состоятельные руководители компаний, пишет издание.