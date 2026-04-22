Спецслужбы Британии опасаются кибератак со стороны ста стран, пишут СМИ

«Разведка Великобритании установила, что более половины из числа стран мира, предположительно, приобрели технологии, которые могут быть способны взломать инфраструктуру, компании и частные сети Британии. Национальный центр кибербезопасности Британии, входящий в Центр правительственной связи, считает, что около 100 стран приобрели программное обеспечение для кибервторжений», — сообщает издание.
Согласно NCSC, в последние годы масштабы воздействия шпионского ПО, которое ранее применялось против журналистов и диссидентов, расширились, и теперь все чаще атакам подвергаются банкиры и состоятельные руководители компаний, пишет издание.