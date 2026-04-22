Журналист Гeктюрк: НАТО не интересует судьба жителей Украины

Корреспондент турецкого телеканала Ulusal Kanal отметил, что альянс использует страну для своих целей.

ДОНЕЦК, 22 апреля. /ТАСС/. Судьба украинцев не интересует НАТО, альянс использует страну для своих агрессивных целей. Такое мнение высказал ТАСС корреспондент турецкого телеканала Ulusal Kanal Орчун Гeктюрк во время пресс-тура по ДНР.

«Как турецкий журналист могу сказать, — а наша страна, к сожалению, 70 лет назад вступила в НАТО, — что мы на себе испытали, что значить быть страной — членом этого альянса. НАТО просто использует страны, которые в него входят, как инструмент для достижения своих целей. Поэтому, обращаясь к народу Украины, я могу лишь сказать, что их (НАТО — прим. ТАСС) интересуют лишь они сами, особенно, если это касается вопросов агрессии со стороны США или ЕС», — сказал он.

Гeктюрк посетил ДНР в ходе пресс-тура для иностранных журналистов, организованного командой писателя и военнослужащего Захара Прилепина. Одной из точек маршрута стало посещение музея Великой Отечественной войны в Донецке, где есть и экспозиция об украинском конфликте. В числе артефактов западное оружие и боеприпасы, которые применяет Киев, в том числе беспилотники.

«Именно в таких просветительских музеях ты понимаешь, какая реальная предыстория событий специальной военной операции, — отметил собеседник агентства. — Потому что, например, та же Великобритания или Франция, или Германия заботятся только о своих интересах, а не об интересах Украины».

