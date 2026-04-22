Президент России наградил орденом Дружбы Раиса Минниханова

Также награду получил первый заместитель руководителя исполкома Казани Азат Нигматзянов.

Источник: Комсомольская правда

Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Дружбы главы Сабинского района Раиса Минниханова и первого заместителя руководителя исполкома Казани Азата Нигматзянова.

64-летний Минниханов окончил Марийский политехнический институт. Он руководит Сабинским районом с 2006 года, а в 1999—2005 годах был главой его администрации. Нигматзянову также 64 года. Он окончил Казанский инженерно-строительный институт и работает первым замруководителя исполкома Казани с 2010 года.

Орден Дружбы — государственная награда, учрежденная в 1994 году. Ее вручают за заслуги в укреплении дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами.