Прокуратура: в результате обрушения жилого дома в Сызрани есть пострадавшие

В результате частичного обрушения жилого дома в Сызрани Самарской области из-за атаки БПЛА есть пострадавшие, им оказывается медицинская помощь.
Информация об этом появилась в Telegram-канале региональной прокуратуры.
«Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания помощи жителям города», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что в результате атаки БПЛА в Сызрани произошло обрушение части дома.
По данным МЧС, под завалами могут находиться ещё два человека.
