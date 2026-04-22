Прокуратура: в результате обрушения жилого дома в Сызрани есть пострадавшие

В результате частичного обрушения жилого дома в Сызрани Самарской области из-за атаки БПЛА есть пострадавшие, им оказывается медицинская помощь.

Информация об этом появилась в Telegram-канале региональной прокуратуры.

«Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания помощи жителям города», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что в результате атаки БПЛА в Сызрани произошло обрушение части дома.

По данным МЧС, под завалами могут находиться ещё два человека.

