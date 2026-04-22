Президент РФ определил Казань местом проведения саммита Россия — АСЕАН

Владимир Путин подписал указ, согласно которому саммит Россия — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в 2026 году пройдет в Казани. Председателем организационного комитета назначен помощник президента Юрий Ушаков.
Советник главы государства Антон Кобяков отметил, что диалоговое партнерство России и АСЕАН сейчас выстраивает новую прагматичную повестку. Саммит призван укрепить всеобъемлющее сотрудничество, определить новые контуры взаимодействия, углубить экономическую взаимосвязанность и выработать совместные ответы на вызовы региональной безопасности в условиях формирования многополярного мира.
В ходе мероприятия планируется проанализировать весь комплекс российско-асеановских отношений и наметить долгосрочные ориентиры совместной работы в политике, экономике, науке, культуре и других сферах. По словам Кобякова, предстоящий саммит обеспечит дальнейшее развитие стратегического партнерства на основе взаимного уважения и учета интересов народов России и стран АСЕАН.