«Калашников»: боеприпас «Рус-ПЭ» улучшают во взаимодействии с эксплуатантами

«Все наши изделия постоянно проходят проверку на СВО. Наши конструкторы в непрерывном режиме взаимодействуют с эксплуатантами изделий, получают от них обратную связь и вносят улучшения в соответствии с их рекомендациями. Это непрерывная работа. Пока мы не раскрываем основные варианты будущих изменений “Рус-ПЭ”. Есть техническое задание Минобороны РФ, по которому выполняется работа. Также существует экспортный вариант этого барражирующего боеприпаса, относительно которого мы слушаем пожелания иностранных заказчиков. Задача концерна “Калашников” — сделать изделие, удовлетворяющее все требования, которые нам выставляет потребитель и, конечно же, заказчик», — отметил Рокеах.