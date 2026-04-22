«Калашников»: боеприпас «Рус-ПЭ» улучшают во взаимодействии с эксплуатантами

КУАЛА-ЛУМПУР, 22 апреля. /ТАСС/. Новейшая переносная разведывательно-ударная система с управляемым боеприпасом «Рус-ПЭ» непрерывно модернизируется на основе опыта применения в СВО и получает новые возможности. Об этом ТАСС сообщил директор по экспорту беспилотников и барражирующих боеприпасов концерна «Калашников» Леонид Рокеах в рамках международной выставки вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA) в Малайзии.
«Все наши изделия постоянно проходят проверку на СВО. Наши конструкторы в непрерывном режиме взаимодействуют с эксплуатантами изделий, получают от них обратную связь и вносят улучшения в соответствии с их рекомендациями. Это непрерывная работа. Пока мы не раскрываем основные варианты будущих изменений “Рус-ПЭ”. Есть техническое задание Минобороны РФ, по которому выполняется работа. Также существует экспортный вариант этого барражирующего боеприпаса, относительно которого мы слушаем пожелания иностранных заказчиков. Задача концерна “Калашников” — сделать изделие, удовлетворяющее все требования, которые нам выставляет потребитель и, конечно же, заказчик», — отметил Рокеах.
Он отметил, что барражирующий боеприпас продолжает получать новые элементы ИИ. «На сегодняшний день все очень быстро меняется, техника развивается большими темпами, элементы ИИ присутствует во всей линейке барражирующих боеприпасов концерна “Калашников”, включая “Рус-ПЭ”, КУБ-2. Это выражается в интеллектуальной системе автоматического наведения и сопровождения целей, которое может осуществляться без участия оператора. Оператор только подтверждает, что это действительно цель, чтобы избежать ошибок. Поэтому наши изделия с каждым месяцем улучшаются, модернизируются и дополняются дополнительными элементами, в том числе элементами ИИ», — сказал Рокеах.
Барражирующий боеприпас в рамках выставки в Малайзии впервые был продемонстрирован в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Международная премьера «Рус-ПЭ» состоялась в феврале 2026 года на выставке в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Выставка DSA проходит в Куала-Лумпуре 20−23 апреля. Продукция концерна «Калашников» представлена в рамках объединенной российской экспозиции «Рособоронэкспорта» (входит в Ростех).