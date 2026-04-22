ГЕНИЧЕСК, 22 апреля. /ТАСС/. Представители «диванной армии» Украины, которые убежали от мобилизации, будут депортированы из европейских стран и попадут на фронт сразу после пересечения границы. Об этом ТАСС заявил начальник управления информационной политики Херсонской области Евгений Брыков.
15 апреля канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия будет способствовать скорейшему возвращению мужчин призывного возраста на Украину.
«Было уже несколько подтвержденных фактов — в Польше сто процентов был, — когда привезли мужчин, на погранпереходе их украинская сторона приняла, и сразу отправила в ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкоматов). Вот эти украинцы, которые привыкли воевать на диванах, в европейских пабах, стоять на европейских площадях с украинскими флагами, сейчас смогут реализовать свои фантазии и повоевать, защитить свою страну», — сказал он.
Брыков привел слова Владимира Зеленского о том, что Вооруженные силы Украины ждут уехавших из страны мужчин.
«Никаких целей продажная украинская власть не добьется, она просто пытается продлить свое существование уже за счет украинцев, которые мирно и тихо прятались в Европе», — подчеркнул собеседник агентства.