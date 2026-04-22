СВОим добавили, у дорог — отняли: приморские депутаты перекроили бюджет

Депутаты Законодательного собрания Приморья скорректировали краевой бюджет. Главная перемена — власти «приоретизировали» траты. У какого-то направления «отщипнули», а куда-то, напротив, добавили. Подробнее — в материале «КП — Владивосток».
Главный плюс получил резервный фонд правительства края — туда дополнительно заложили 2,27 миллиарда рублей. Эти деньги пойдут на материальную помощь бойцам спецоперации и их семьям. Законопроект прошел единогласно.
Минусы — у транспортной сферы, здравоохранения и образования. В сумме они потеряли почти 2,5 миллиарда. Часть этих средств просто перенесли на 2027−2028 годы. Например, строительство больницы в Надеждинском районе отложили на два года, а школы и двух детсадов в Уссурийске — до 2028-го. Дорожное хозяйство недосчиталось 1,18 миллиарда: 500 миллионов сняли с ремонта трасс, 527 миллионов — с содержания дорог.
Зато прибавили ЖКХ (+547 миллиона). Из них почти 674 миллиона — на расселение аварийного жилья. Экологи получили 210 миллионов: эти деньги уйдут на борьбу с наводнениями в селах Рощино и Вострецово, рекультивацию полигонов в Фокино и Арсеньеве, а также на льготный тариф для Приморского экологического оператора.
Еще один любопытный плюс — «цифра». Программе «Информационное общество» добавили 82 миллиона, из которых 73,5 миллиона — на платежи по концессии за сервисы весогабаритного контроля, камеры фиксации нарушений ПДД и платные парковки. Этими умными системами управляет «Цифровое Приморье».
Министр финансов Анна Харченко объяснила перекройку просто. Деньги сняли с 14 ведомств и добавили пяти, все первоочередные траты, по ее словам, сохранены.