Bloomberg: ЕК пытается оправдаться из-за высказывания фон дер Ляйен о Турции

В Еврокомиссии заявили, что ее слова были вырваны из контекста, сообщило агентство.

НЬЮ-ЙОРК, 22 апреля. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) пытается оправдаться из-за спорного высказывания своего председателя Урсулы фон дер Ляйен о Турции. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Как напомнило агентство, 19 апреля фон дер Ляйен, говоря о расширении Евросоюза, заявила, что он «должен охватить весь европейский континент, чтобы на него не смогли оказывать влияние Россия, Турция или Китай».

По словам неназванного источника, Турция впоследствии направила в ЕК запрос, чтобы прояснить, насколько точно заявление фон дер Ляйен было передано в СМИ. В Еврокомиссии заявили, что эти слова были вырваны из контекста.

«Упоминание Турции было признанием ее геополитического влияния, размеров и амбиций, особенно на Западных Балканах, и не подразумевало сравнения с какой-либо другой страной», — заявила агентству Bloomberg глава пресс-службы ЕК Паула Пиньо.

Как отмечает агентство, эта оплошность произошла в особенно неподходящий момент, поскольку ЕС пытается укрепить свои союзнические связи на фоне глобальной нестабильности из-за конфликта вокруг Ирана.

