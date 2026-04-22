Bloomberg: ЕК пытается оправдаться из-за высказывания фон дер Ляйен о Турции

НЬЮ-ЙОРК, 22 апреля. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) пытается оправдаться из-за спорного высказывания своего председателя Урсулы фон дер Ляйен о Турции. Об этом пишет агентство Bloomberg.
Как напомнило агентство, 19 апреля фон дер Ляйен, говоря о расширении Евросоюза, заявила, что он «должен охватить весь европейский континент, чтобы на него не смогли оказывать влияние Россия, Турция или Китай».
По словам неназванного источника, Турция впоследствии направила в ЕК запрос, чтобы прояснить, насколько точно заявление фон дер Ляйен было передано в СМИ. В Еврокомиссии заявили, что эти слова были вырваны из контекста.
«Упоминание Турции было признанием ее геополитического влияния, размеров и амбиций, особенно на Западных Балканах, и не подразумевало сравнения с какой-либо другой страной», — заявила агентству Bloomberg глава пресс-службы ЕК Паула Пиньо.