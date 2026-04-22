За ночь над регионами России сбиты 155 БПЛА

Силы ПВО за ночь уничтожили 155 украинских беспилотников над российскими регионами.
Об этом сообщили в Минобороны страны.
По данным ведомства, беспилотники были сбиты над территориями Курской, Самарской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Саратовской, Пензенской, Ульяновской, Волгоградской, Ростовской, областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Чёрного моря.
Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что в результате атаки БПЛА в Сызрани произошло обрушение части дома.
По данным МЧС, под завалами могут находиться ещё два человека.
