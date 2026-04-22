ПВО сбили 155 беспилотников за ночь — атака отражена над регионами

В течение ночи силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 155 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Атаки отражены над Курской, Самарской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Саратовской, Пензенской, Ульяновской, Волгоградской и Ростовской областями, а также над Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Черного моря.
Ранее сообщалось, что Россия завершит специальную военную операцию после выполнения поставленных задач. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
По его словам, ключевым условием остается достижение целей, определенных верховным главнокомандующим. Решение о завершении операции будет приниматься исходя из интересов страны и текущей обстановки.
Колесник подчеркнул, что приоритетом является сохранение людей при выполнении поставленных задач. Он также заявил, что исход операции не вызывает сомнений.
