Белый дом опубликовал видео с Трампом под трек Kavkaz

Администрация Соединённых Штатов разместила в TikTok видеоролик с президентом Дональдом Трампом, музыкальным сопровождением к которому стала композиция Kavkaz.

По информации РИА Новости, на опубликованном видео глава Белого дома приветствует команду по гольфу Oklahoma State Cowboys ударом импровизированной клюшки.

В карточке композиции на «Яндекс. Музыке» в качестве автора музыки указан Эльбрус Джанмирзоев.

Осенью прошлого года команда президента США выложила в Интернете видео с играющим в гольф Трампом под трек Скриптонита.

