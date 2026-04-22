Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Lufthansa отменила 20 тысяч рейсов в целях экономии топлива

Немецкая авиакомпания Lufthansa отменила 20 тыс. рейсов, запланированных на период с мая по октябрь, в целях экономии топлива. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на заявление авиаперевозчика.

Сокращение коснется в основном нерентабельных маршрутов из Мюнхена и Франкфурта. По оценкам компании, это позволит сэкономить около 40 тыс. тонн авиатоплива, стоимость которого удвоилась после закрытия Ормузского пролива. Точный график полетов на летний сезон будет опубликован в конце апреля или начале мая.

По данным Международного энергетического агентства, запасов топлива в регионе осталось менее чем на шесть недель. В связи с этим Еврокомиссия рассматривает возможность закупки американского авиатоплива и смягчения правил использования взлетно-посадочных полос для поддержки перевозчиков.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц объявил о намерении созвать Национальный совет безопасности по ситуации с топливом в Германии. По его словам, поставки керосина, дизеля и бензина в страну остаются стабильными, но ситуация оценивается как напряженная.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше