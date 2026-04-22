Дрон ВСУ ударил по второй многоэтажке в Сызрани — пожар и эвакуация

В Сызрани беспилотник ВСУ повредил еще один жилой дом. На месте удара возник пожар, который уже ликвидирован.
По предварительным данным, возгорание произошло на шестом этаже многоэтажки. Это второй жилой объект, пострадавший в ходе атаки, пишет телеграм-канал Baza.
Обломки дрона упали во двор, повреждены припаркованные автомобили. Взрывной волной выбило окна в нескольких квартирах.
Жильцов эвакуируют, здание обследуют спасательные службы. Иные детали уточняются.
