В Словакии оценили последствия — передача ядерного оружия Киеву назвали опасной

Передача Украине ядерного оружия приведет к подрыву доверия к западным странам и усилит угрозы для глобальной безопасности. Об этом заявил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.

По его словам, подобный шаг нарушит международные договоренности и может спровоцировать масштабный кризис. Он отметил, что риск эскалации, включая возможность ядерного столкновения, в таком случае резко возрастет.

Гашпар подчеркнул, что последствия затронут не только Украину и Россию, но и всю систему международной безопасности.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял о желании получить ядерное оружие в дополнение к гарантиям безопасности.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указывала, что появление такого вооружения у Украины может привести к его использованию и усилению политической напряженности.

Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
