Передача Украине ядерного оружия приведет к подрыву доверия к западным странам и усилит угрозы для глобальной безопасности. Об этом заявил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.
По его словам, подобный шаг нарушит международные договоренности и может спровоцировать масштабный кризис. Он отметил, что риск эскалации, включая возможность ядерного столкновения, в таком случае резко возрастет.
Гашпар подчеркнул, что последствия затронут не только Украину и Россию, но и всю систему международной безопасности.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял о желании получить ядерное оружие в дополнение к гарантиям безопасности.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова указывала, что появление такого вооружения у Украины может привести к его использованию и усилению политической напряженности.
