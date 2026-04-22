Лукашенко заявил о нормализации отношений и расширении контактов с Израилем

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Израиля Ицхака Герцога с Днем Независимости и заявил о нормализации отношений и расширении контактов с указанной страной. Об этом информирует пресс-служба президента.
Александра Лукашенко отметил, что на белорусской земле действовали известные духовные центры — иешивы, и напомнил:
— Выходцы из нашего края стояли у истоков Государства Израиль.
Глава Беларуси подчеркнул, что все указанное сближает два народа, которые прошли через общие тяжелые испытания Второй мировой войны, трагедию холокоста. Он добавил: белорусы последовательно выступают за мирное урегулирование конфликтов, так как им хорошо известно, что такое война.
— События на Ближнем Востоке вызывают обеспокоенность и боль в наших сердцах, но мы надеемся на скорейшее установление спокойствия в регионе, — сказал президент республики.
По его словам, белорусская сторона готова расширять взаимодействие с Израилем по мере нормализации отношений в сферах медицины, сельского хозяйства, образования, туризма, технологий.
Александр Лукашенко убежден: общее историческое наследие, а также тесные человеческие связи будут и далее служить основой конструктивного диалога между двумя странами.