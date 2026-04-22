Володин рассказал о провокациях СБУ против российских учителей

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что украинские спецслужбы нацелились на российских учителей. Поступают сведения о начавшихся провокациях против педагогов РФ. Об этом парламентарий рассказал в своем аккаунте соцсети MAX.
«Поступают обращения об оскорбительных в отношении учителей видео, которые незаконно распространяются в социальных сетях. Сообщения об этом приходят из разных городов. Известно, что аналогичная ситуация складывается также в Беларуси и Казахстане. Хочу обратить внимание, что это провокация», — резюмировал политик в своем обращении.
Володин отметил, что в эту деятельность втягивают детей. Злоумышленники преподносят происходящее как игру, но на самом деле это настоящее преступление с выманиванием денег и шантажом.
Ранее KP.RU сообщил, что украинские спецслужбы уже не первый раз вербуют подростков для преступной деятельности. До этого СБУ действовало через сайты знакомств.
Утром 22 апреля ВСУ атаковали дронами Сызрань. В результате одной из атак частично рухнул подъезд многоквартирного дома. Из-под завалов спасли четверых: трех взрослых и ребенка.