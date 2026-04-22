ВСУ ударили по Сызрани «Лютыми» — дроны запустили из Харьковской области

Сызрань подверглась атаке украинских беспилотников. В одном из микрорайонов поврежден жилой дом, обрушился подъезд.
По имеющимся данным, пострадали 11 человек, среди них двое детей. На месте продолжаются разбор завалов, под обломками могут находиться люди.
Отмечается, что беспилотники типа «Лютый» запускались с территории Харьковской области. Угроза повторных атак в регионе сохраняется, фиксируется движение новых групп дронов, пишет телеграм-канал SHOT.
Ранее сообщалось, что за ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 155 беспилотных летательных аппаратов над различными регионами России.
