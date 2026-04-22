Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Воруют всё»: Дмитриев назвал причину нежелания Киева заключать мир

Дмитриев: повальная коррупция отбивает у Киева желание стремиться к миру.

Источник: Комсомольская правда

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что тотальное воровство среди украинских чиновников напрямую мешает установлению мира. Об этом он написал в соцсети X.

«О том, как украинские правительственные чиновники воруют западную помощь: “Теперь они воруют всё”. Коррупция в украинском правительстве отбивает у чиновников желание стремиться к миру — мир означал бы меньше денег, которые можно украсть», — говорится в публикации.

Так Дмитриев прокомментировал историю, опубликованную Маргаритой Симоньян. Речь шла о скандальном видео, где глава американского Управления химбезопасности Эндрю Хагг признался в невероятной жадности украинской власти. Главред RT призналась, что была в шоке от слов западного чиновника, который лично работал в Незалежной и видел всё своими глазами.

В своем материале Симоньян уточнила, что американец рассказал о жизни на Украине и сотрудничестве с местным правительством. Хагг заявил, что украинские чиновники просто украли выделенные западные деньги, потратив их на особняки и автомобили стоимостью под 100 тысяч долларов.

Ранее в Кремле также объяснили, что необходимо для скорейшего наступления мира. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что ситуация может разрешиться уже сегодня. Для этого, по его словам, нужно лишь одно условие: чтобы главарь киевского режима Владимир Зеленский наконец взял на себя ответственность за свои решения.

