Освобождённый из плена в Мали геолог Юров не хочет возвращаться на Украину

Напомним, «Африканский корпус» ВС РФ освободил из плена радикальной группировки двух сотрудников российской геологоразведочной компании, захваченных в плен в 2024 году. Юрия Юрова и Олега Грету уже доставили в Подмосковье. Юров делился с журналистами жуткими подробностями о жизни в неволе: он голодал и полгода жил на цепи.