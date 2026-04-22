Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Zaycev.net обязали удалить трек Oxxxymiron

Источник: РБК

Суд в Орле обязал музыкальный интернет-портал mp3party.net (принадлежит Zaycev.net) удалить признанный экстремистским трек исполнителя Oxxymiron (Мирон Федоров, внесен в реестр иноагентов). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Решение было вынесено в конце марта, а с юридического лица сервиса «ЗАЙЦЕВ. НЕТ» взыскали 3 тыс. руб. госпошлины.

Речь идет о треке «Последний звонок». Суд признал его экстремистским в октябре 2022 года, по утверждению прокуратуры, в нем содержатся «признаки публичного оправдания насильственных действий и идеологии насилия». Корреспондент РБК убедился, что трек на площадке недоступен.

В 2023 году суд также запретил трек Oxxxymiron’а «Ойда». Прокуратура попросила заблокировать песню на стриминговых сервисах и запретить распространять ее на территории России. В ведомстве сочли, что в ней содержится «позитивное отношение к отделению» части страны.

После этого его оштрафовали на 70 тыс. руб. за призывы к нарушению целостности России.

Оставайтесь на связи с РБК в MAX.