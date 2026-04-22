Zaycev.net обязали удалить трек Oxxxymiron

В 2023 году суд также запретил трек Oxxxymiron’а «Ойда». Прокуратура попросила заблокировать песню на стриминговых сервисах и запретить распространять ее на территории России. В ведомстве сочли, что в ней содержится «позитивное отношение к отделению» части страны.