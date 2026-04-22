Казахстан получил сообщения о невозможности транзита нефти по «Дружбе»

Астана получила неофициальную информацию о невозможности транзита нефти по трубопроводу «Дружба» в мае. Казахстан при этом не планирует снижать добычу нефти, но объемы будут перераспределены, пишет ТАСС со ссылкой на главу Минэнерго Ерлана Аккенженова.
Министр отметил, что поставки нефти на экспорт из Казахстана по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) осуществляются стабильно.
«По неофициальным источникам я эту информацию получил. Официальных заявлений с российской стороны пока не было. На май у нас транзит через Атырау — Самара по направлению нефтепровода “Дружба” и далее на завод в Шведт у нас ноль», — сказал Аккенженов.
Reuters сообщил накануне со ссылкой на три источника в отрасли, что Россия собирается прекратить экспорт нефти из Казахстана в Германию по трубопроводу с 1 мая. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что не в курсе этого и переадресовал запрос в профильные компании.
Агентство отмечало, что экспорт нефти из Казахстана в Германию по российскому трубопроводу составил около 43 тыс. баррелей в день в 2025 году, что на 44% больше, чем в 2024 году. Полное прекращение транзита приведет к потере примерно 17% из до 12 млн метрических тонн нефти в год, перерабатываемых немецким нефтеперерабатывающим заводом PCK. Это один из крупнейших НПЗ в стране, который расположен в северо-восточном городе Шведт и производит топливо для 9 из 10 автомобилей в регионе Берлина и Бранденбурга.
13 февраля о приостановке прокачки нефти сообщила Словакия. Она объяснила это тем, что повреждение нефтепровода зафиксировано на Украине. Венгерская компания MOL заявила, что российская нефть не поступает в страну уже с 27 января.
Ранее на этой неделе Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Украина ожидает возобновления поставок нефти по нефтепроводу «Дружба» 21 апреля. Украинский президент Владимир Зеленский говорил, что трубопровод поврежден, но заверял, что ремонт завершат весной.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что российская сторона готова к восстановлению поставок нефти через «Дружбу», однако возможность возобновления транзита зависит от украинских властей.
