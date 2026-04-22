Трамп заявил, что блокада Ормузского пролива гарантирует сделку с Ираном

США и Иран не смогут заключить сделку, если Вашингтон снимет блокаду с Ормузского пролива, заявил президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
«Иран не хочет, чтобы Ормузский пролив был закрыт, они хотят, чтобы он был открыт, чтобы они могли зарабатывать $500 млн в день», — написал американский лидер.
По словам Трампа, четыре дня назад к нему обратились люди с заявлением, что Иран «хочет немедленно открыть пролив».
«Но если мы это сделаем, то никогда не сможем заключить сделку с Ираном, если только мы не взорвем остальную часть их страны, включая их лидеров», — добавил республиканец.
Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива 13 апреля после переговоров США и Ирана в Пакистане, на которых стороны не смогли прийти к общему соглашению. В ответ Тегеран заявил, что попытки Вашингтона блокировать водную артерию «обречены на провал».
21 апреля американский лидер заявил, что продлевает срок перемирия с Ираном по просьбе Пакистана. При этом он отметил, что американские военные продолжат блокаду иранских портов. В Тегеране, в свою очередь, подчеркнули, что не просили Вашингтон о продлении режима прекращения огня.
Оставайтесь на связи с РБК в Макс.