Отказ Европейского союза от энергоносителей из России усугубит проблемы сообщества в энергетике на фоне кризиса на Ближнем Востоке. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил замглавы российского МИДа Александр Грушко.
«Учитывая курс ЕС на отказ от торгово-экономического и энергосотрудничества с нашей страной, нынешний ближневосточный кризис с большой долей вероятности усугубит имеющиеся структурные проблемы Евросоюза в сферах экономики и энергетики, усилит зависимость от основного поставщика энергоресурсов — США», — сказал он.
Главными вызовами для европейских стран сейчас являются рост мировых цен на энергоресурсы и связанные с ним экономические издержки, считает замглавы МИДа. Он упомянул, что, по данным Еврокомиссии, на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке цены на газ в Европе выросли на 70%, а на нефть — на 60%.
По этой причине ЕС был вынужден нести дополнительные расходы на закупку ископаемого топлива в размере €14 млрд, отметил Грушко.
«При текущем уровне цен восполнение объемов “голубого топлива” накануне очередного отопительного сезона может создать серьезную нагрузку на бюджет стран ЕС», — добавил замминистра.
Непростая ситуация для Брюсселя, по словам Грушко, складывается также на рынке дизельного и авиационного топлива: по данным международного агентства Argus, после начала войны в Иране стоимость дизеля и авиационного керосина в Европе выросла более чем вдвое, достигнув исторического максимума — свыше $1,6 тыс. за тонну и 1,9 тыс. за тот же объем соответственно.
Мировые цены на энергоносители выросли, в частности, из-за блокады Ормузского пролива — о ней сначала объявил Иран, затем — США. Также в конфликте на Ближнем Востоке пострадала энергетическая инфраструктура отдельных государств региона.
На этом фоне в Европе развернулась дискуссия о возврате к закупкам российских энергоносителей. Премьер Бельгии Барт Де Вевер публично призвал Евросоюз нормализовать отношения с Москвой и получить доступ к ее «дешевым энергоресурсам». Йоргенсен, однако, счел эту идею ошибочной. Европа заявляет о планах полностью отказаться от российских энергоносителей в ближайшие годы.
Европейские страны, отказавшись от российских энергоресурсов, столкнулись с падением промышленного производства, снижением конкурентоспособности и ростом цен, говорил президент России Владимир Путин.
Оставайтесь на связи с РБК в Макс.