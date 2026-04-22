Мадьяр собирает блок в центре Европы — курс на усиление в ЕС

По его словам, ключевыми основаниями для сближения являются экономические связи и общая история. Он отметил, что Австрия остается важным партнером для Венгрии.
Мадьяр также предложил объединить существующие региональные форматы. Речь идет о Вышеградской группе, в которую входят Венгрия, Польша, Чехия и Словакия, а также о Славковском формате с участием Австрии, Чехии и Словакии.
По его оценке, такой подход может усилить координацию внутри региона и повысить влияние стран Центральной Европы.
Парламентские выборы в Венгрии завершились 12 апреля. Победу одержала оппозиционная партия «Тиса», получившая конституционное большинство. Это позволяет ей принимать решения без поддержки других политических сил.
Читайте также: Глава евродипломатии признала изоляцию ЕС — партнеры не помогают по Украине.