Офицеры сбежали с КП — в 159-й бригаде ВСУ зафиксировано дезертирство

В одном из батальонов 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ зафиксировано дезертирство среди младшего офицерского состава. Об этом сообщили представители силовых структур.
По имеющейся информации, военнослужащие были направлены на позиции, после чего часть командиров покинула командные пункты.
Отмечается, что родственники военнослужащих высказывают недовольство произошедшим. Соответствующие сообщения распространяются в публичном пространстве.
Ранее сообщалось о создании в 225-м штурмовом полку ВСУ подразделения, которое занимается поиском и наказанием дезертиров. Уточняется, что данная структура не задействована в боевых действиях.
Также указывалось, что данные о числе дел по фактам самовольного оставления части и дезертирства были скрыты из открытого доступа.
