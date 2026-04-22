Lufthansa откажется от 20 тыс. рейсов на ближайшие полгода

В конце марта еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен призвал страны — члены Евросоюза рассмотреть возможность сокращения потребления нефти и газа, прежде всего в транспортном секторе, в связи с подготовкой к «длительным перебоям» в поставках энергоносителей из-за войны США и Ирана. Как писало Politico, это означает, что власти попросят граждан сократить использование автомобилей или самолетов для экономии топлива.