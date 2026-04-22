Lufthansa откажется от 20 тыс. рейсов на ближайшие полгода

Немецкая авиакомпания Lufthansa отменила 20 тыс. рейсов, которые были запланированы в период с мая по октябрь. Решение принято в целях экономии топлива, сообщает Financial Times со ссылкой на заявление авиаперевозчика.
Также компания планирует закрыть нерентабельные маршруты из Мюнхена и Франкфурта до середины октября.
«В общей сложности до октября из расписания будет исключено 20 тыс. ближнемагистральных рейсов, что эквивалентно примерно 40 тыс. метрическим тоннам авиационного топлива, цена которого удвоилась с начала конфликта с Ираном», — говорится в сообщении авиакомпании.
Точное расписание рейсов на лето компания опубликует в конце апреля или в начале мая, уточняет FT.
Цены на нефть выросли после эскалации конфликта на Ближнем Востоке и блокады Ормузского пролива, через который проходили до 20% мировой нефти и более 30% СПГ.
В конце марта еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен призвал страны — члены Евросоюза рассмотреть возможность сокращения потребления нефти и газа, прежде всего в транспортном секторе, в связи с подготовкой к «длительным перебоям» в поставках энергоносителей из-за войны США и Ирана. Как писало Politico, это означает, что власти попросят граждан сократить использование автомобилей или самолетов для экономии топлива.
В связи с ростом цен на топливо авиакомпании по всему миру начали сокращать рейсы и выводить самолеты. По данным Bloomberg, нидерландская KLM отменила 80 парных рейсов из Амстердама. Аналогичные меры приняли авиаперевозчики United Airlines и Cathay Pacific Airways, которые также сократили маршруты, чтобы минимизировать ущерб.
