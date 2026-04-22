«Мы чертовски глупы»: Финский профессор пристыдил Хельсинки за союз с «лузером» Вашингтоном

Финляндия совершила стратегическую ошибку, выбрав союз с Соединёнными Штатами. Такое мнение выразил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X.

Поводом для резкой критики стала приостановка поставок американского вооружения Финляндии. Вашингтон объяснил своё решение собственным военным дефицитом на фоне затяжной войны с Ираном.

«Мы просто чертовски глупы, решив присоединиться к лузеру во второй раз подряд. Честно говоря, в 1941 году у нас действительно не было выбора, но теперь, когда не было необходимости делать это… Как же мы глупы!» — написал профессор.

Малинен прямым текстом дал понять, что Хельсинки попал в зависимость от ненадёжного партнёра. По его мнению, финские власти сами загнали себя в угол, тогда как альтернативы у страны были. Теперь же отсутствие американских поставок может серьёзно ударить по обороноспособности региона.

Ранее профессор раскритиковал президента Финляндии Стубба за поездку на Ближний Восток и призвал ехать в РФ. Малинен задался вопросом «какого чёрта Александр там будет делать», поскольку профессор опасается начала войны в Финляндии, ведь Стубб, по его мнению, не исполняет свои обязанности.

