В Минэнерго Казахстана заявили о возобновлении транзита нефти по «Дружбе» в будущем

Транзит нефти из Казахстана по нефтепроводу «Дружба» возобновится, как только появится техническая возможность. Об этом заявил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов.
Информация о приостановке транзита по «Дружбе» на данный момент касается только мая, отметил господин Аккенженов. По его словам, российская сторона показала Казахстану планируемый показатель поставок на второй квартал — «по всем трем месяцам ноль». «Но я разговаривал со своими коллегами, не буду называть имен, как только вопрос по технической возможности решится, транзит казахстанской нефти возобновится», — сообщил министр (цитата по ТАСС). Накануне про майскую приостановку транзита со ссылкой на источники писало агентство Reuters.
Господин Аккенженов уточнил, что российская сторона «по неофициальным источникам» заявляла о временных технических трудностях с прокачкой казахстанской нефти по «Дружбе». При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что Россия по-прежнему готова возобновить транзит сырья по нефтепроводу, в том числе в Венгрию. По его словам, дальнейшие действия в этом вопросе зависят от Украины, «откроют ли они трубу и прекратят ли они шантаж».