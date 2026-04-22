В Сызрани 12 человек пострадали при обрушении подъезда из-за атаки БПЛА

«Под завалами, предположительно, остаются два человека. Трое пострадавших госпитализированы, остальным оказана помощь. Работают медицинские психологи», — написал он в канале на платформе «Макс».
Ранее утром город атаковали украинские дроны. Два дома получили повреждения, в одном из них обрушился подъезд. Из-под завалов спасли четырех жильцов. Для людей, эвакуированных из уцелевших подъездов, развернули пункт временного размещения.
На месте работают бригады скорой помощи и центра медицины катастроф. Туда уже направили дополнительные подразделения МЧС, глава ведомства Александр Куренков лично контролирует ход поисковых работ.