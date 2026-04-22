В Сызрани 12 человек пострадали при обрушении подъезда из-за атаки БПЛА

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Двенадцать человек получили ранения при атаке украинских беспилотников на Сызрань, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Источник: РИА "Новости"

«Под завалами, предположительно, остаются два человека. Трое пострадавших госпитализированы, остальным оказана помощь. Работают медицинские психологи», — написал он в канале на платформе «Макс».

Ранее утром город атаковали украинские дроны. Два дома получили повреждения, в одном из них обрушился подъезд. Из-под завалов спасли четырех жильцов. Для людей, эвакуированных из уцелевших подъездов, развернули пункт временного размещения.

На месте работают бригады скорой помощи и центра медицины катастроф. Туда уже направили дополнительные подразделения МЧС, глава ведомства Александр Куренков лично контролирует ход поисковых работ.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше