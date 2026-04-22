Мелони ответила на оскорбления — курс Италии менять не будет

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони ответила на резкие высказывания в свой адрес со стороны российского журналиста Владимира Соловьева. Свой комментарий она опубликовала в социальных сетях.
В заявлении Мелони отметила, что подобные заявления не повлияют на политический курс страны. Она подчеркнула, что ориентируется на интересы Италии и намерена придерживаться выбранной линии.
По ее словам, подобные высказывания не способны изменить позицию Рима.
Ранее в Италии был вызван посол России Алексей Парамонов. Поводом стали заявления Владимира Соловьева в эфире программы «Полный контакт» на канале «Соловьев Live», где он допустил оскорбительные высказывания в адрес главы итальянского правительства.
Читайте также: Скандал между Италией и Россией: Соловьев оскорбил Мелони, Таяни вызывает посла.