Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мелони ответила на оскорбления — курс Италии менять не будет

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони ответила на резкие высказывания в свой адрес со стороны российского журналиста Владимира Соловьева. Свой комментарий она опубликовала в социальных сетях.

В заявлении Мелони отметила, что подобные заявления не повлияют на политический курс страны. Она подчеркнула, что ориентируется на интересы Италии и намерена придерживаться выбранной линии.

По ее словам, подобные высказывания не способны изменить позицию Рима.

Ранее в Италии был вызван посол России Алексей Парамонов. Поводом стали заявления Владимира Соловьева в эфире программы «Полный контакт» на канале «Соловьев Live», где он допустил оскорбительные высказывания в адрес главы итальянского правительства.

Читайте также: Скандал между Италией и Россией: Соловьев оскорбил Мелони, Таяни вызывает посла.

