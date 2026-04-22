Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель раскритиковала требование главы киевского режима к Европе.
Накануне Владимир Зеленский потребовал от Евросоюза назвать дату вступления Киева в объединение и пригрозил, что Брюссель может потерять Украину, как потерял Грузию.
«Речи Зеленского представляют собой сбивчивую смесь случайных, постоянно меняющихся фраз», — написала бывший пресс-секретарь в соцсети X, выразив мнение, что ЕС не хочет принимать Украину, потому что никто не может понять, о чем на самом деле просит Киев.
Мендель напомнила, что в начале конфликта Зеленский требовал ускоренного вступления в ЕС, теперь же он настаивает на полноправном членстве. Неизменным в его риторике остается обещание, что Киев якобы сможет выполнить все требования Брюсселя, несмотря на то что Евросоюз неоднократно указывал на их невыполнение.
По мнению Мендель, Зеленский пытается подорвать антикоррупционную архитектуру, которую ЕС считает одним из ключевых условий для вступления Украины.
Тем временем в своей речи Зеленский заявлял, что Украина якобы исправно выполняет все требования Брюсселя. Однако ответа, когда именно страна вступит в ЕС, так и не приходит. Глава киевского режима настаивает на четком плане с конкретными шагами и датами.