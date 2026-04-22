Мендель напомнила, что в начале конфликта Зеленский требовал ускоренного вступления в ЕС, теперь же он настаивает на полноправном членстве. Неизменным в его риторике остается обещание, что Киев якобы сможет выполнить все требования Брюсселя, несмотря на то что Евросоюз неоднократно указывал на их невыполнение.