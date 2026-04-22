NYT назвала главное препятствие для сделки Ирана с администрацией Трампа

Иран не доверяет президенту США Дональду Трампу, поскольку тот во время первого срока у власти легко разорвал «ядерную сделку», заключенную администрацией его предшественника Барака Обамы. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на иранских чиновников.
Переговоры США, Ирана и некоторых других мировых держав длились около двух лет, однако Трамп, несмотря на их тяжесть, легко отказался от сделки, отмечает NYT. Когда несколько лет спустя администрация Джо Байдена попыталась убедить Иран заключить аналогичное соглашение, руководство Исламской Республики потребовало гарантий того, что будущая администрация Трампа не разорвет его снова, сказали газете бывшие американские чиновники. Предоставить такие гарантии Белый дом не смог.
Именно это — вопрос доверия — является главным препятствием для заключения нового прочного соглашения, пишет NYT. Трамп за последний год дважды вступал с Ираном в переговоры, но затем отдавал приказ о нанесении авиаударов, хотя дискуссии еще находились на начальной стадии, напоминает издание.
Так, в конце февраля Трамп направил своих представителей на встречу с иранской делегацией Женеву — всего за день до того, как верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в результате авиаудара, отмечает NYT. По словам американских чиновников, с которыми пообщалась газета, на момент встречи Трамп уже принял решение о начале войны.
Главный переговорщик Ирана и спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф публично заявлял в середине апреля, что американской команде не удалось «завоевать доверие иранской делегации». По данным NYT, на переговорах Иран вновь поднимал этот вопрос на встречах, и сейчас новые переговоры откладываются именно из-за этого.
CNN сообщал со ссылкой на представителей администрации США, что иранской стороне не нравятся попытки Трампа «вести переговоры в социальных сетях, создавая впечатление, будто он одобрил вопросы, по которым еще не дал согласия», и которые непопулярны среди населения Ирана.
21 апреля Иран отказался приезжать в Пакистан на встречу с американскими переговорщиками. В качестве причин Тегеран назвал нарушение режима прекращения огня со стороны США, а также чрезмерные условия Вашингтона для перемирия. AP, в свою очередь, сообщило, что поездка вице-президента США Джей Ди Вэнса в Пакистан для участия в новом раунде мирных переговоров также была отложена на неопределенный срок.
Несмотря на это, Трамп бессрочно продлил перемирие с Ираном. Американский лидер рассказал, что об этом его попросили власти Пакистана.
Советник спикера иранского парламента Мехди Мохаммади в ответ заявил, что продление режима прекращения огня не имеет смысла и назвал США «проигравшей стороной».