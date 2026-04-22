NYT назвала главное препятствие для сделки Ирана с администрацией Трампа

Переговоры США, Ирана и некоторых других мировых держав длились около двух лет, однако Трамп, несмотря на их тяжесть, легко отказался от сделки, отмечает NYT. Когда несколько лет спустя администрация Джо Байдена попыталась убедить Иран заключить аналогичное соглашение, руководство Исламской Республики потребовало гарантий того, что будущая администрация Трампа не разорвет его снова, сказали газете бывшие американские чиновники. Предоставить такие гарантии Белый дом не смог.