Словакия назвала последствия для Запада от передачи Киеву ядерного оружия

Возможная передача Западом ядерного оружия Украине нарушит международные договоры и подорвет к нему доверие, заявил «РИА Новости» вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.
По его словам, подобный сценарий не принесет Киеву никакой выгоды, а лишь увеличит риск «глобального кризиса и потенциального ядерного столкновения».
«Это был бы чрезвычайно опасный шаг, который дестабилизировал бы не только Украину и Россию, но и всю международную систему безопасности», — подчеркнул вице-спикер словакского парламента.
В феврале Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что Великобритания и Франция готовятся тайно передать Киеву ядерное оружие — атомную или «грязную бомбу». В Кремле информацию разведки назвали чрезвычайно важной с точки зрения той угрозы, которая создается для всего режима нераспространения. Президент России Владимир Путин заявил, что противники России понимают, чем может закончиться использование ядерного компонента.
Позднее Великобритания опровергла данные разведки, назвав их «очередной дезинформацией со стороны России». Также президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подобных инициатив не было, однако он «с удовольствием» принял бы ядерное оружие Запада.
