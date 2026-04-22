ФСБ сообщила о пресечении в Крыму деятельности агента ГУР МО Украины

В Крыму была пресечена деятельность агента ГУР МО Украины, сообщили в Управлении ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

Источник: РБК

Житель Волгоградской области собирал сведения о дислокации российских подразделений на территории Севастополя, сообщили в спецслужбе.

Согласно сообщению ФСБ, житель Волгоградской области 1995 года рождения по заданию куратора из украинской спецслужбы осуществлял сбор и передачу сведений о дислокации подразделений Минобороны России на территории города Севастополя.

Он был арестован, возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК (государственная измена), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в ФСБ.

В феврале ФСБ задержала мужчину, который готовил теракт в здании административного ведомства. Задержанный действовал по заданию ССО ВСУ.

В январе в Севастополе был задержан поджигатель, готовивший серию терактов на железной дороге. Он действовал под влиянием телефонных мошенников.

Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
