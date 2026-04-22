ФСБ сообщила о пресечении в Крыму деятельности агента ГУР МО Украины

Житель Волгоградской области собирал сведения о дислокации российских подразделений на территории Севастополя, сообщили в спецслужбе.
Согласно сообщению ФСБ, житель Волгоградской области 1995 года рождения по заданию куратора из украинской спецслужбы осуществлял сбор и передачу сведений о дислокации подразделений Минобороны России на территории города Севастополя.
Он был арестован, возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК (государственная измена), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в ФСБ.
В феврале ФСБ задержала мужчину, который готовил теракт в здании административного ведомства. Задержанный действовал по заданию ССО ВСУ.
В январе в Севастополе был задержан поджигатель, готовивший серию терактов на железной дороге. Он действовал под влиянием телефонных мошенников.
